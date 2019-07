En af de helt store i fodboldens historie Franz Beckenbauer er blevet alvorligt syg.

Så syg, at han ikke kan deltage i afhøringen af ham i forbindelse med sagen om, hvorvidt FIFA på ulovlig vis tildelte Tyskland VM i 2006.

Det skriver det østrigske medie NZZ ifølge Bild.

Den i dag 73 år gamle fodboldlegende gav for få uger siden et interview om, hvor galt det står til med ham.

...Nu kan jeg næsten intet se på højre øje... Franz Beckenbauer

»Jeg har haft problemer med mit helbred i længere tid,« sagde han til Bild.

Det interview kom i kølvandet på to hjerteoperationer i 2016 og 2017, og tiden efter har kun forværret 'Der Kaisers' tilstand.

»Jeg har haft problemer med blodgennemstrømningen i øjet og også fået en blodprop. Nu kan jeg næsten intet se på højre øje.«

Skulle sagen trække ud til efter april næste år, vil den blive betragtet som forældet.

Franz Beckenbauers tilstand er forværret. Foto: INA FASSBENDER Vis mere Franz Beckenbauers tilstand er forværret. Foto: INA FASSBENDER

Den har ellers været i gang længe, ligesom han er under andre anklager.

For i 2016 fik Franz Beckenbauer en bøde på 7000 af FIFA for ikke at bidrage til opklaringen af korruptionsanklager i forbindelse med VM 2018 og 2022.

»Hr. Beckenbauer samarbejdede ikke i forbindelse med en efterforskning i den etiske komité angående VM 2018/22 på trods af gentagne opfordringer om hans assistance,« skrev FIFAs etiske komité i en meddelelse.

Franz Beckenbauer har vundet verdensmesterskabet som både spiller og træner.