Han har vundet VM med Tyskland og Premier League med Chelsea.

Men nu har den tidligere fodboldstjerne André Schürrle kastet sig ud i et nyt eventyr.

Et eventyr, han kalder sit livs hidtil hårdeste prøvelse.

Tyskeren har nemlig taget udfordringen op om at vandre op ad et bjerg i iskolde forhold.

Foto: Instagram/André Schürrle Vis mere Foto: Instagram/André Schürrle

I bar overkrop.

»Den hårdeste mentale og fysiske udfordring, jeg nogensinde har gjort. De sidste minutter kunne jeg intet mærke, og jeg var nødt til at finde noget dybt inde i mig for at kunne fortsætte,« skriver han på Instagram.

»Det er en oplevelse, jeg aldrig vil glemme. 19 minusgrader, vind med 100 kilometer i timen lige i ansigtet, voldsomt snevejr og regn.«

Den vilde udfordring blev opfundet af ekstremsportsudøveren Wim Hof.

»Det jeg lærte … at min krop og jeg er stærkere, end jeg troede. Hvis jeg sætter mit sind og min sjæl op til det, kan jeg gøre alt,« skriver Schürrle, der takker sin vandregruppe.

Schürrles tidligere holdkammerat Didier Drogba har hyldet ham for at tage udfordringen op.

»Modeuge! Stolt af dig min ven – min krop ville være stoppet med at fungere lige med det samme,« lyder det fra Chelsea-legenden.