De fleste Superliga-fans husker nok Alexander Zorniger som den benhårde tysker, der tog ligaen med storm.

For med sine markante holdninger og hårde træningsmetoder blev han en stor profil i Superligaen, da han stod i spidsen for Brøndby fra 2016 til 2019.

Men bag den iskolde tyskers ydre, gemmer sig også en blød familiefar.

Det viser et billede, som Zornigers kone, Kristina von Dorf, har delt på sin Instagram-profil af deres lille familie, der består af mor, far og parrets to børn. Du kan se opslaget nederst i artiklen.

Alexander Zorniger var træner i Brøndby fra 2016 til 2019. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Alexander Zorniger var træner i Brøndby fra 2016 til 2019. Foto: Liselotte Sabroe

Her kan man se den tidligere Brøndby-boss på særdeles slap line, hvor han sammen med resten af familien er klædt ud, fordi det er fastelavn.

»Hej fra Danmark,« lyder det bland andet i opslaget, hvor man kan se den lille familie i fastelavnskostumer ude foran villaen i Solrød Strand.

Her er den 53-årige fodboldtræner nemlig klædt ud som Batman, mens resten af familien bestemt heller ikke holder sig tilbage på udkædningsfronten.

Efter fyringen i Brøndby i 2019 valgte Alexander Zorniger at blive boende i Danmark.

»Vi bliver i Danmark. Det er for dejligt et land til at forlade lige med det samme,« sagde han på dagen, hvor han blev fyret på Vestegnen.

Alexander Zorniger nåede at vinde pokaltitlen i Brøndby en enkelt gang i løbet af de år, han var træner for klubben.