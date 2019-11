Claus Steffensen har et problem.

»Det er kraftedme umuligt at få en fucking bajer før kl. 12 herovre, så vi skal ned og tanke op,« siger han.

Ja, den er god nok. Det er ham, den danske 'vodka i Rusland'-fan. Og han er tilbage i Irland.

Da Danmark i 2017 sikrede sig en VM-billet med en storsejr i Irland blev Claus Steffensen på et splitsekund landskendt i Danmark, da han efterfølgende dukkede op hos TV 2 og brølede sin hjemmekomponerede VM-sang fra Dublins gader:

»Vodka i Rusland, vi skal ha' vodka i Rusland.«

Se hele indslaget fra dengang i artiklen her

I disse dage er den danske fodbold-fan tilbage i Irland, hvor han skal overvære Danmarks afgørende EM-kvalifikationskamp mandag aften. Her har Discovery Networks fundet Claus Steffensen på gaden - med 'Vodka Claus' skrevet på ryggen af den danske landsholdstrøje - hvor han er i fuld gang med sin fodboldfest.

Og opskriften er klar.

»Nu skal vi ned og have nogle bajere og i seng og ud og drikke igen bagefter,« lyder det fra Claus Steffensen.

Tilbage i 2017 fortalte Claus Steffensen til B.T., hvordan det var at få så meget opmærksomhed på grund af et tv-indslag.

»Jeg er chokeret over, at en herretur til Dublin kan ende med det her. Jeg kan da godt se, at klippet er sjovt, men det overrasker mig meget,« sagde Claus Steffensen.

Øverst i artiklen kan du blandt andet høre Claus Steffensen fortælle, hvordan han nærmeste ikke har sovet, siden han var i Parken og se Danmark vinde med 6-0 over Gibraltar fredag aften som optakt til Irland-turen