Der skulle spilles bold på Fyn, hvor Tved Boldklub søndag skulle op imod Glamsbjerg IF, men umiddelbart vækker et opgør som dette fra Albaniserien ikke specielt opsigt, men det gjorde det denne gang, fortæller Fyens.dk. I Tveds kampporgram stod der blandt andet om modstanderne:

'Sidst blev de røvpulet med 4-1.'

'Hvis man parrer en Leeds-spiller med en abe, så får man en retarderet abe, der heller ikke kan spille fodbold. På den måde ligner de rigtig meget Glamsbjerg.'

Glamsbjeg skriver på Facebook, at de finder sprogbruget 'uacceptabelt', og at sammenligningen er 'grov og uanstændig'.

Samtidig oplyser klubben, at de har indberettet sagen til DBU Fyn.

De har ligeledes givet plads til en undskyldning fra Tveds formand Michael Bisbo.

'UNDSKYLD. I dagens kampprogram er der et par opslag som er helt og aldeles uacceptabelt og langt fra de værdier klubben står for.'

'Jeg vil gerne på klubbens vegne beklage og sende en udskyldning til specielt Glamsbjerg IF'

B.T. har forsøgt at få Bisbo i tale, men han er ikke vendt tilbage på henvendelserne. Til Fyens har han dog udtalt:

»I klubben snakker vi tit om, hvordan man i alle sammenhænge opfører sig og taler til hinanden, og jeg troede, vi havde sat en god grænse. Men der er to linjer, som er uacceptable, og uagtet at det var ment som humor og satire, så er det noget, vi tager afstand fra. Jeg kan ikke gøre andet end at beklage,« siger Michael Bisbo.

