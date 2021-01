Riza Durmisi er skiftet fra Lazio til Salernitana i Italiens næstbedste række på en lejeaftale på et halvt år.

Den tidligere landsholdsback Riza Durmisi skifter fra Serie A-klubben Lazio til Serie B-klubben Salernitana på en lejeaftale for resten af sæsonen.

Det bekræfter de to klubber fredag.

27-årige Durmisi skiftede fra spanske Real Betis til Lazio i 2018, men han har ikke fået spilletid for den italienske hovedstadsklub i mere end et år.

Han håber nu at kunne få mere kampgræs under fødderne med udlejningen til Serie B-klubben.

- Jeg har hørt mange gode ting om Salerno (byen, red.), og jeg ser med stor entusiasme frem til udfordringen her. Jeg vil gerne takke klubben for at tro på mig, siger den forhenværende Brøndby-spiller.

Durmisi står noteret for 23 landskampe for Danmark siden debuten i 2015, men grundet manglende spilletid på klubplan er hans seneste optræden i rødt og hvidt tilbage i 2018.

Salernitana indtager øjeblikkeligt femtepladsen i Italiens næstbedste række, der giver adgang til deltagelse i playoffkampene om oprykning til Serie A.

Holdet er to point fra andenpladsen, som giver direkte oprykning til Serie A sammen med vinderen af Serie B.

Durmisis kontrakt med Lazio løber frem til sommeren 2023.

/ritzau/