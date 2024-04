Nu er der gode nyheder.

Serie A-kampen mellem Udinese og Roma blev søndag afbrudt, da Roma-spilleren Evan N'Dicka var kollapset på banen efter 72 minutter.

På dramatisk vis blev han fragtet ud på en båre, mens Roma-spillerne meddelte, at de ikke kunne fortsætte søndagens dyst.

Ifølge Gazzetta dello Sport blev den 24-årige transporteret til Santa Maria della Misericordia Hospital i Udine for at blive undersøgt. I første omgang er der ikke mistanke om en hjertefejl, men der vil komme en opdatering om det senere på mandagen, formodes det.

The squad went to visit Ndicka at the hospital.



Evan is feeling better and is in good spirits. He will remain in the hospital for further observations.



Forza Evan! #ASRoma pic.twitter.com/iHWueyJ6Ip — AS Roma English (@ASRomaEN) April 14, 2024

På hospitalet fik han hurtigt besøg af klub-direktør Lina Soulokou, træner Daniele De Rossi og anfører Lorenzo Pellegrini, og de så heldigvis klar bedring, fortæller Sky Italia. Derefter fik han besøg af resten af holdet.

»Evan har det bedre og er ved godt mod. Han vil forblive på hospitalet til yderligere undersøgelser og observation,« lød det fra klubben søndag aften.

Som udgangspunkt skulle kampen, der stod 1-1 ved afbrydelsen spilles færdig mandag, men da Roma allerede skal spille igen torsdag, så er det usandsynligt, at de kommer i kamp mod Udineses så hurtigt.

De resterende minutter skal dog klares inden 15 dage, fortæller Gazzetta dello Sport.