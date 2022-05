Se, der kommer en hvirvelvind!

I Peru blev en kamp kortvarigt afbrudt af ovenstående fænomen, da banens store lag af støv omdannede sig til en søjle af luft, som med stor hastighed roterede rundt.

De to mandskaber fra Semillero og San Andres måtte derfor beskytte sig selv, og flere flygtede ud af banen, mens den passerede forbi.

Du kan se den lolale hvirvelvind her:

Watch the moment a dust whirlwind interrupted a soccer match in Peru pic.twitter.com/8gLIGT0HKQ — Reuters (@Reuters) May 11, 2022

Den opstod, da stillingen var 1-1, og der netop var udlignet.

Men den gik heldigvis også hurtigt i sig selv, da den var nået til enden af banen.

Hvirvelvinde kan udvikle sig til tornadoer, og så bliver det straks en anden snak end ved dette tilfælde i Peru.

Tornadoer kan nemlig vare i flere timer og blive gigantiske. Her blev der nok ikke engang lagt yderligere tillægstid til, men det gav da et lille pust...erum.