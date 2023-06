Lørdag aften skulle River Plate og Defensa y Justicia krydse klinger i Argentinas bedste fodboldrække.

Men efter blot 26 minutter spil måtte afbrydes på grund af tragiske omstændigheder.

En fan var faldet ned fra tribunen på Estadio Monumental og døde på stedet.

Det skriver Reuters.

»En supporter faldt fra Sivori Alta-tribunen og døde på stedet. Lægeholdet ankom øjeblikkeligt til området, ligesom politiet og forskellige sikkerhedsmyndigheder gjorde,« siger klubben i en erklæring.

»Tribunen, hvor den afdøde havde sæsonkort til, var på 90 % kapacitet. På tidspunktet for faldet var der ingen tredjeparts indgriben. Det blev også konstateret, at der ikke var nogen voldsom situation på tribunen eller omkring ham,« skriver River Plate og slår altså dermed fast, at der ikke ligger noget voldeligt optrin til grund for det tragiske dødsfald.

Efter faldet blev kampen afbrudt, og stadion blev evakueret. Tribunen er nu lukket i et døgn af myndighederne, så de har mulighed for at grundigt at indsamle eventuelle beviser, som kan kortlægge, hvorfor fanen faldt i døden.