I kølvandet på skænderiet i den norske landsholdslejr er der søndag opstået et nyt drama i nabolandet mod nord.

Den norske fodboldspiller med rødder i Kosovo, Flamur Kastrati, der spiller for Kristiansund, kaldte nemlig modstanderholdets træner, Dag-Eilev Fagermo, for 'soper', midt under en kamp mellem Kristiansund og Vålerenga. 'Soper' er et norsk ord for bøsse.

Kastrati havde nok håbet, at ingen opfangede det, men mikrofonerne nede ved sidelinjen var så skarpe, at det endda var til at høre hjemme i stuerne.

Da han under et pauseinterview med Eurosport blev adspurgt, erkendte Kastrati sit ordvalg. Han forsøgte ikke at dække over det, og efter kampen forsvarede han sig så med, at han ikke vidste, hvad ordet betød:

»Hele Norge kommer sandsynligvis til at tro, at dette er den dårligste undskyldning, en fodboldspiller nogensinde er kommet med. Men sandheden er, at jeg ikke vidste, hvad 'soper' betyder. Jeg har desværre hørt det for mange gange, og jeg troede, at det betød noget i retning af idiot,« siger han til VG.

Det norske medie skriver, at han skælver i stemmen, da de får fat på ham søndag aften.

»For pokker. Jeg har det utroligt svært lige nu. Jeg har ikke samlet tankerne, og jeg kommer ikke til at sove i nat. Det bliver en svær nat.«

Den norske fodboldspiller er udmærket klar over, at han har dummet sig. Træneren valgte at hive ham ud af opgøret, så snart han blev gjort opmærksom på det, og både klubben og det norske fodboldforbund har varslet, at der venter en straf.

Og så har det også skabt harme i det politiske landskab, hvor den norske kultur- og ligestillingsminister, Abid Raja, samt formanden for foreningen for køns- og seksualitetsmangfoldighed, Inge Alexander Gjestvang, har været ude med skarp kritik.

Flamur Kastrati lægger sig fladt ned:

»Jeg er meget ked af det. Jeg kunne komme med en undskyldning, men jeg vælger at sige det, som det er. Jeg kommer fra et hårdt miljø, hvor det ord er blevet sagt tusindvis af gange. Jeg har været en outsider hele mit liv, og det sidste, jeg vil gøre, er at hetze nogen. Jeg har været skammeligt ignorant, og jeg håber, at jeg ved at fortælle sandheden kan blive tilgivet. Ikke af klubben eller forbundet, men af dem, som jeg har gjort det endnu mere vanskeligt for.«

Flamur Kastrati er født og opvokset i Norge, men har rødder i Kosovo og har derfor valgt at optræde for Kosovos landshold. Her har han spillet 58 landskampe.