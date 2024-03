Fodboldtræneren for Chelseas kvindehold, Emma Hayes, siger, at 'hun svigtede sig selv', da hun tidligere på ugen problematiserede, når spillere på samme hold havde et forhold.

Det siger Chelsea-træneren ifølge The Athletic.

»Men jeg burde være den mest trænet i ikke at sige noget, der ville skabe overskrifter. Jeg svigtede mig selv. Jeg mener ikke, det var rigtigt af mig at kalde forhold mellem spillere for upassende,« siger Hayes.

Udtalelsen kunne blandt andet ses som et angreb mod en spiller som danske Pernille Harder.

Chelsea-træner Emma Hayes kaldte det tidligere på ugen for upassende, hvis spillere på samme hold havde et forhold. (Arkivfoto).

Hun var kærester med svenske Magdalena Eriksson, da parret spillede sammen i Chelsea fra 2020 til 2023. De to danner i øvrigt stadig par den dag i dag.

Udtalelsen vakte også harme, da to af spillerne på Hayes' nuværende Chelsea-mandskab er kærester. Det drejer sig om forsvarsspilleren Jessica Carter og målmand Ann-Katrin Berger.

»Selvfølgelig har jeg snakket med Jessica og de andre spillere på holdet. De ved præcis, hvor jeg står, og hvad mine intentioner med udtalelserne var.«

Emma Hayes mener, at hendes udtalelser efterfølgende er blevet blæst unødvendigt op, og det ikke var hendes intention.

»Forhold mellem en træner og en spiller er upassende, men forhold mellem to spillere er også upassende,« lød det tidligere på ugen fra Hayes ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Harder og Eriksson skiftede begge væk fra Chelsea i sommer og spiller nu sammen i Bayern München.