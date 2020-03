Er denne 11-årige dreng et geni?

Det mener mange i kølvandet på en video på sociale medier af drengen Nathan Fanagan. Her selvtræner han som... målmand.

Umiddelbart virker det ret svært at gøre på egen hånd, men det purunge målmandstalent har fundet en simpel og effektiv måde at træne på i en video, der er set mere end 10 millioner gange.

Du kan se videoen herunder.

When you’re a goalkeeper... and an only child... in self isolation... and trying to keep up with your training... came up with this himself! I’m so impressed. #coronavirus #StayHomeStaySafe pic.twitter.com/FFzJ1LE3N1 — Sarah-Jayne Tobin (@TheSJTobin) March 23, 2020

Drengen har helt enkelt stillet et fodboldbmål tæt på en mur, som han sparker bolden opad. Derefter forsøger han at redde bolden, der har ramt muren og er på vej i mål.

Mange af de allerstørste målvogtere, herunder danske Peter Schmeichel, roser den 11-årige Fanagan for sin kreativitet og træningsiver.

»Intet, ikke engang en ondskabsfuld virus, skal stoppe en talentfuld målmand fra at arbejde på at blive bedre. Godt gået, unge mand,« skriver den danske landsholdslegende om drengen, der også får stor ros af Watford-målmand Ben Foster.

»Hvilken legende!!! Jeg ved ikke, hvordan det kommer til at kunne lade sig gøre, men jeg bliver nødt til at planlægge en træning til dig. Fortsæt med det makker, jeg elsker det,« skriver han.