Godt nok tabte hans mandskab. Men Ståle Solbakken har bestemt ikke noget at skamme sig over.

Sådan lyder dommen oven på FC Københavns snævre nederlag til Manchester United.

»FC København tabte til sidst en kamp, de gav alt for at vinde. Kan et nederlag kategoriseres som en præstation, var dette en af de største. Manden bag holdet, som selvfølgelig vil være irriteret over nederlaget i lang tid, leverede et trænerhåndværk, som vil blive set, evalueret og værdsat i klubber, som er meget større end FCK.«

Sådan lyder dommen over mandagens Europa League-kamp fra norske Dagbladets fodboldkommentator, Morten Pedersen.

FCK og Manchester United måtte ud i forlænget spilletid mandag aften. Foto: WOLFGANG RATTAY Vis mere FCK og Manchester United måtte ud i forlænget spilletid mandag aften. Foto: WOLFGANG RATTAY

Kampen måtte i forlænget spilletid, og FCK tabte – efter store præstationer fra flere af stjernerne – med 1-0 på et mål scoret fra straffesparkspletten.

Men selv om FCK ikke spillede sig videre, har kampen alligevel gjort noget positivt for Solbakken, mener kommentatoren.

»Ståle Solbakken fik ikke det resultat, han drømte om i Köln. Resultatet af resultatet kan derimod åbne døre til andre drømme, den norske træner indrømmer at have drømt. Planen var genial, den var modig, og udførelsen havde alt, Ståle Solbakken kunne forvente og forlange denne mandag aften,« skriver Morten Pedersen.

Ifølge ham manglede FCK de berømte marginaler, og derudover kalder han det ikke ufortjent, at Ole Gunnar Solskjær og Manchester United vandt.

Lett å være enig med Hareide og Hangeland i studio om at Ståle Solbakken må overta Norge når Lars Lagerbäck er ferdig (etter et strålende EM i 2021). — Per-Jarle Heggelund (@heggelund7) August 10, 2020

For der var i sidste ende klasseforskel, men alligevel mener han også, at det engelske tophold skal være glade for, FCK ikke udnyttede de gode perioder bedre. For så kunne det være endt helt anderledes, mener han.

Og Morten Pedersen er ikke den eneste, der storroser FCK-manageren. Det samme gjorde den tidligere danske fodbold landstræner Åge Hareide samt Brede Hangeland i det TV 2-studie efter kampen. De mener nemlig begge to, at Ståle Solbakken skal overtage det norske landshold efter Lars Lagerbäck.

Et job, nordmanden faktisk fik tilbage i 2009, hvor det kom frem, at Solbakken skulle være norsk landstræner fra januar 2012.

Sådan endte det dog ikke, da nordmanden i maj 2011 takkede ja til et cheftrænerjob hos FC Köln i Bundesligaen. Han blev dog i april 2012 fyret, og inden mandagens brag lagde han ikke skjul på, at det var 'emotionelt' at være tilbage på FC Kölns vanlige hjemmebane.