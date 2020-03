Thomas Kahlenberg blev tidligere på ugen ramt af coronavirus og er nu isoleret fra omverdenen.

Den tidligere fodboldlandsholdsspiller Thomas Kahlenberg er i isolation, efter at han tidligere på ugen fik besked på, at han er smittet med coronavirus.

Inden sygdomstegnene meldte sig, nåede han at være på besøg på Brøndby Stadion for at overvære sin tidligere klub i superligakamp mod Lyngby.

Det har siden medført, at hele 77 mennesker er blevet sendt i karantæne, fordi de har haft kontakt til den 36-årige eksfodboldspiller.

- Jeg er så ked af alt det, jeg har "sat i gang". Folk der er sat karantæne osv. Jeg sender dem alle mange tanker, og håber ingen vil blive sygdomsramt, skriver Thomas Kahlenberg på sin Instagram-profil.

Han fortæller, at symptomerne kom mandag aften, og tirsdag morgen tog han kontakt til sin læge. Efter at det stod klart, hvad Kahlenberg fejler, har han været isoleret fra omverdenen.

- Indtil videre har ingen af mine nærmeste fået sygdomssymptomer. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har haft influenza, men jeg mindes, at det er stort set samme følelse, siger Thomas Kahlenberg.

Han stoppede sin karriere i 2017 efter at have spillet i Brøndby, Auxerre, Wolfsburg og Evian. Derudover opnåede han 47 landskampe.

/ritzau/