Jannik Vestergaard er lørdag blevet gift med sin kæreste Pernille Vennike.

Den danske midterforsvarer er i øjeblikket samlet i landsholdslejren i Helsingør forud for VM i Rusland, der venter lige om hjørnet. Lørdag stod dog ikke i fodboldens, men kærlighedens tegn, da Jannik Vestergaard og Pernille Vennike sagde ja til hinanden.

25-årige Vestergaard, der har haft en stærk sæson for sin tyske klub Borussia Mönchengladbach, havde sin tidligere klubkammerat og landsholdsspilleren Andreas Christensen med til sit bryllup. Og ‘AC’ har delt et billede af det glade par på sin Instagram-story.

Foto: Instagram Foto: Instagram

Andreas Christensen havde til brylluppet taget sin kæreste Katrine Friis med, der også var meget begejstret for det nygifte par, som hun på sin story kalder for det mest fantastiske og smukke par.

Foto: Instagram Foto: Instagram

22-årige Andreas Christiensen havde i dagens anledning fundet det fine tøj frem, hvor han her ses sammen med kæresten Katrine Friis.

Foto: Instagram Foto: Instagram

Jannik Vestergaard og Andreas Christensen var holdkammerater i Borussia Mönchengladbach fra 2015 til 2017, hvor ‘AC’ var lejet ud fra Chelsea til den tyske klub, inden han efterfølgende vendte tilbage til Premier League.

De to stærke forsvarsspillere er begge udset til at være en del af den 23-mandstrup, som Åge Hareide skal have med til Rusland til sommer, når det danske fodboldlandshold skal forsøge at spille sig videre fra gruppespillet, hvor de er kommet i pulje med Peru, Australien og Frankrig.

Inden turen går til Rusland har det danske landshold to testkampe. Her møder de først Sverige på udebane, inden de hjemme på Brøndby Stadion får besøg af Mexico.

VM-BAROMETER Åge Hareide fortæller, at der vil blive udtaget tre målmænd, otte forsvarsspillere, seks spillere på både midtbanen og seks angribere. Her er BTs vurdering af, hvilke 23 spillere der kommer med - og hvem der ikke har en chance medmindre, der kommer skader. DE ER SIKRE (18 spillere) Målmænd (3):

Kasper Schmeichel, Jonas Lössl og Frederik Rønnow Forsvarsspillere (6):

Simon Kjær, Andreas Bjelland, Henrik Dalsgaard, Andreas Christensen, Mathias ‘Zanka’ Jørgensen, og Jens Stryger Larsen Midtbanespillere (4):

Christian Eriksen, Thomas Delaney, William Kvist, Lasse Schøne Angribere (5):

Nicolai Jørgensen, Pione Sisto, Andreas Cornelius, Yussuf Poulsen og Nicklas Bendtner DE KÆMPER OM DE SIDSTE BILLETTER (10 spillere) Forsvarsspillere - to pladser ledige: Jannik Vestergaard, Riza Durmisi, Jonas Knudsen, Nicolai Boilesen Midtbanespillere - to pladser ledige: Lukas Lerager, Mike Jensen, Pierre Emil Højbjerg og Daniel Wass Angribere - én plads ledig: Viktor Fischer og Martin Braithwaite DE KOMMER IKKE MED (7 spillere) Målmænd:

Jesper Hansen Forsvarsspillere:

Peter Ankersen Midtbanespillere:

Mathias Jensen, Michael Krohn-Dehli Angribere:

Kenneth Zohore, Kasper Dolberg og Robert Skov