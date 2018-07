Søndag morgen blev et fly til Rusland aflyst, hvilket betød at flere af kæresterne og konerne til Danmarks landsholdsspillere ikke kan overvære aftenens kamp mellem Danmark og Kroatien.

»Det er selvfølgelig super ærgerligt, men vi får det bedste ud af det og får lov at mærke stemningen i Danmark,« siger Theresa Kofoed Jørgensen, som er Nicolai Jørgensens kone, til B.T.

På fodboldprofilen 433s Insta Story lægger Theresa Kofoed Jørgensen billeder op fra konernes VM-aften foran fjernsynet, men ærger sig også over ikke at være i Rusland.

Flyet skulle ifølge DBUs kommunikationschef Jakob Høyer være fløjet ved otte-tiden søndag morgen, men blev altså aflyst, fordi det angiveligt ikke kunne få landingstilladelse og stadig stod i Moskva.

Maria Duus, kærester med Yussuf Poulsen, viser på en Insta Story, at hun er ærgerlig over, at flyet til aftenens kamp blev aflyst.



Udover flere af landsholdsspillernes koner og kærester var det også officielle personer såsom kulturminister Mette Bock og kommercielle partnere såsom Hummel, Carlsberg og Danske Spil, som derfor ikke kunne komme til Rusland.

When Russia gets cancelled it’s a good thing @theresakofoed invites Et opslag delt af Katrine Friis (@katrinefogtfriis) den 1. Jul, 2018 kl. 9.31 PDT

Kæresterne ser VM sammen

Men morgenens flyaflysning forhindrer dog ikke de danske spilleres kvindelige modstykker i at overvære aftenens ottendedelsfinale mod Kroatien.

»Jeg har inviteret pigerne hjem til mig og sørget for kolde drinks,« siger Theresa Kofoed Jørgensen.

Katrine Friis, kærester med Andreas Christensen, har lagt en Insta Story op af kæresterne og konerne, der varmer op til aftenens kamp med drinks iført landsholdstrøjer.

Men på trods af at hun holder humøret højt, så lægger hun heller ikke skjul på, at kæresterne og konerne gerne vil til Rusland og se en kamp i virkeligheden.

»Nu håber vi endnu mere på, drengene går videre, så vi kan være med til kvartfinalen. Der VIL vi med,« understreger Theresa Kofoed Jørgensen.

Maria Duus, kærester med Yussuf Poulsen, viser i en Insta Story tv'et, som landsholdsspillernes kærester og koner følger med i aftenens kamp på.