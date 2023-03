Lyt til artiklen

Det vakte stor opsigt, da det kom frem, at det kunne være årsagen til det hele.

Først blev stjernetræneren Julian Nagelsmann fyret i Bayern München, og så lød det, at hans kærestes job hos det tyske medie Bild kunne være skyld i fyringen.

Lena Wurzenberger stoppede ellers med at dække klubben, da hun fandt sammen med den 35-årige træner.

Nu har hun så valgt at stoppe helt hos mediet og i stedet fået sig et andet job hos en tysk gigant. Det bekræfter Bild.

Allerede fra den 1. april slutter hun sig til bilgiganten BMW.

Det var den tidligere spiller Markus Babbel, der forklarede, hvordan Lena Wurzenbergers job kunne være årsagen til, at Julian Nagelsmann blev smidt på porten i storklubben.

Nu skriver The Sun så, at Nagelsmann kan være på vej til engelske Tottenham, som forleden fyrede Antonio Conte, samtidig med at hans kæreste har landet et nyt job.

I Bayern München har Thomas Tuchel overtaget roret, mens den tyske målmandslegende Oliver Kahn, der er klubbens direktør, har forsvaret fyringen af Nagelsmann, som han afviser var en panikreaktion.