Kærligheden blomstrer i høj grad mellem Nicklas Bendtner og Philine Roepstorff.

Det viser et kig på deres sociale medier, hvor de flittigt deler billeder af hinanden. Men det har ikke altid været helt rosenrødt.

Det afslører Philine Roepstorff på sin Youtube-kanal, hvor hun svarer på spørgsmål fra sine fans. Et af dem lyder, hvordan hun mødte den danske fodboldspiller, som hun til sommer har dannet par med i et år.

»Det er ikke super specielt. Vi mødtes i Parken. Min veninde arbejdede i en lounge. Vi tog til fest sammen bagefter, og sådan startede det . Ikke super romantisk, men det er sandheden,« siger Philine Roepstorff.

Vis dette opslag på Instagram Miss you stupid Et opslag delt af P H I L I N E P I (@philineroepstorff) den 4. Mar, 2019 kl. 9.55 PST

Og det var ikke ligefrem fordi, det var kærlighed ved første blik mellem de to.

»Vi kyssede ikke. Vi havde begge kærester, og vi var faktisk rigtig uvenner. Jeg hadede ham fra dag et af. Det er blevet en lille smule bedre,« siger Philine Roepstorff og griner stort.

For det har da ændret sig, og efter de to fandt sammen, flyttede hun til Trondheim, hvor Nicklas Bendtner bor til dagligt.

Det er et godt stykke væk fra København, og det betyder, at hun ikke kan se sin familie til dagligt.

»Jeg elsker at bo i Norge. Det er smuk natur og dejlige mennesker. Jeg elsker folkefærdet, men jeg savner min familie,« siger Philine Roepstorff.

Inden de fandt endeligt sammen sidste år, var de 'on and off' i fem år, fortæller hun om forholdet til den kendte fodboldspiller. Det seneste år hvor de har været kærester har udover flytningen til Norge budt på andre ting. I efteråret var hun og Nicklas Bendtner i centrum i en sag, der også involverede en taxichauffør.

Nicklas Bendtner blev dømt for vold, men inden sagen rullede, var Philine Roepstorff hurtigt ude for at forsvare ham.

Det gjorde hun både på de sociale medier og i et interview med norske VG. I januar afsonede den danske Rosenborg-angriber sin dom med en fodlænke, men nu er han tilbage for den norske klub.

Og selvom de har været igennem en del, er Philine Roepstorff sikker på, det er Nicklas Bendtner, hun vil dele resten af sine dage med.

»Ja, ellers gad jeg ikke spilde min tid på ham. Han er lidt hårdt arbejde. Ej, selvfølgelig tror jeg, han er 'the one'. Jeg har ventet på ham i fem år, og jeg venter gerne 500 år mere,« siger hun.

Da Nicklas Bendtner i januar fyldte 30 år, fik han da også en gave fra sin kæreste, der indikerer, at hun er meget seriøs omkring forholdet.

For Philine Roepstorff afslørede selv på sin blog, at hun har fået tatoveret ordet 'LORD' (Bendtners kælenavn, red.) i nakken.