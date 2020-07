Philine Roepstorff sætter nu ord på den voldssag, Nicklas Bendtner endte i for snart to år siden.

»Det gjorde mig jo rigtigt ked af det, for jeg kan godt sige sandheden: Men min sandhed er, at han beskyttede sin kæreste, og jeg synes, det var ufortjent, og jeg er rigtigt ked af, at han har bødet så meget for min skyld,« siger hun.

i det nyeste af afsnit af dokuserien 'Bendtner & Philine' på Dplay kommer hun ind på den septembernat 2018, hvor en bytur med kæresten Nicklas Bendtner endte helt galt.

Den tidligere landsholdsspiller fik nogle få måneder senere en voldsdom for at brække kæben på en taxachauffør, parret havde kørt med dén nat. Forinden var der foregået et større skænderi om, hvorvidt de kørte den rigtige vej i taxaen. Der var også blevet råbt ukvemsord, og chafføren havde kastet en dåse eller flaske i retning af parret.

»Jeg havde faktisk aldrig regnet med, at det endte dér (med en voldsdom, red.), for jeg var jo til stede, da det skete, og jeg tænkte ikke, det var en mulighed,« siger Philine Roepstorff i det nyeste afsnit af dokuserien:

»Jeg var mere chokeret over dommen. Jeg er glad for, at det ikke endte i fængsel, men at det blev fodlænke.«

Den fik Nicklas Bendtner på i begyndelsen af 2019, hvor afsoningen varede 50 dage.

Philine Roepstorff konstaterer i tv-serien, at det egentlig er 'underligt' at tale om hele episoden, fordi hun i det pågældende øjeblik er på vej til en modelopgave i Fængslet i Horsens.

Men som hun også erkender om den nat i september 2018:

»Det var en underlig situation, der ikke skulle være sket,« siger hun.

Hendes far, den danske håndboldlegende Jens Erik Roepstorff, har tidligere været ude og kommentere sagen. Han forklarede i stil med datteren, at han var 'glad for, at hun havde en ung mand med til at hjælpe hende med at forsvare sig'.

