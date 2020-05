Nicklas Bendtners selvbiografi blev øjeblikkeligt lidt af en bestseller - men der er én person, der ikke har læst bogen: Hans kæreste.

»Jeg har sgu ikke selv læst den,« udbryder Philine Roepstorff.

Og det er der flere gode grunde til, fortæller hun i det nyeste afsnit af dokuserien 'Bendtner og Philine', der i øjeblikket sendes på Dplay.

»Jeg har ikke læst Nicklas' bog, fordi jeg ikke lige har haft tid... og måske fordi, at jeg har hørt historierne en million gange,« siger hun og tilføjer:

»Hvis der står noget, jeg ikke ved, er det nok for det bedste.«

Bogen med titlen 'Begge sider' udkom i november sidste år, og heri fortalte Nicklas Bendtner om sit liv på og uden for fodboldbanerne. Også om skandaler og kærester.

Hvilket heller ikke er tiltalende for den nuværende kæreste, der i øvrigt også selv optræder i bogen.

»Da bogen kom ud, vrimlede det jo med en masse overskrifter. Jeg tror, at det er mest underligt at se billeder med ham og andre piger - dem er der jo mange af. Men det kan jeg godt blive underlig over,« siger Philine Roepstorff i dokuserien.

Nicklas Bendtner og Philine Roepstorff har kendt hinanden i mange år, men har kun været kærester i et par år.

Men der er også en helt tydelig grund til, at hun ikke har åbnet en eneste side af 'Begge sider'.

»Bundærligt! Grunden til, at jeg ikke har læst den, er, fordi at jeg er rigtig langsom til at læse. Og jeg gider det ikke. Jeg kan ikke læse en hel bog. Jeg kan læse små tynde bøger, så går det: Lix 5. Jeg har ikke tid til at fordybe mig så meget i en ting,« siger hun.

'Begge sider' er skrevet af journalisten Rune Skyum-Nielsen.

