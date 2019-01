Den kontroversielle fodboldstjerne Nicklas Bendtner blev fejret på behørigvis - og mere til - af kæresten Philine Roepstorff, da han i aftes fyldte 31 år.

Således var der både gæster, gaver, en helt særlig lagkage med påskriften 'Tillykke Lord 31 år' og ikke mindst en stor kærlighederklæring fra modellen til den danske fodboldstjerne med tilnavnet 'Lord'.

»Happy birthday, baby! Jeg behøver ikke at bruge ord. Alle kan se, hvor forelsket, jeg er,« skriver Philine Roepstorffs på sin Instagram-konto, hvor hun har delt flere videoer fra aftenen.

Overnstående tekst stammer fra et videoklip, hvor hun tager en tæt og kærlig svingom med Bendtner, som fejrede sin fødselsdag med fodlænke om anklen, da han fortsat afsoner den voldsdom, han modtog før jul.

HAPPY BIRTHDAY BABY No words needed- you can all see how in love I am @bendtner14

Parrets hund, som angiveligt hedder Batman, havde også fødselsdag:

Nicklas Bendtner var iført shorts, og man kan ane hans fodlænke på venstre ankel på billedet:

Philine Roepstorf havde sørget for en helt særlig lagkage til Bendtner, som har fået øgenavnet 'Lord' på de sociale medier:

Nickals Bendtner bærer fodlænke som følge af en voldsdom han modtog sidste år. Den viste han for første gang frem for offentligheden på sin Instagram-profil kort efter nytår.

Swipe til venstre for tekst

Den danske landhosldsangriber er dømt for at have brækket kæben på en københavnsk taxichauffør på vej hjem fra byen natten til den 9. september.

Ifølge den 30-årige fodboldstjerne handlede han i selvforsvar, da taxichaufføren forsøgte at overfalde Bendtner og hans kæreste, Philine Roepstorff.

Retten fandt dog ikke belæg for dette og valgte derfor at idømme Rosenborg-angriberen de omtalte 50 dages ubetinget fængsel. Dommen bliver dog som bekendt afsonet med fodlænke.

Bendtners dom får dog ikke konsekvenser i forhold til fodboldspillerens kontrakt i norske Rosenborg. Han fortsætter i klubben, som han blandt andet vandt mesterskabet med i sidste sæson. Han har lov til at selvtræne under sin afsoning.

