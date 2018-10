Den danske model Philine Roepstorff havde planer om at erobre USA - men der er kommet en 'Lord' i vejen

Det fortæller den 26-årige nordsjællænder til norske VG.

Philine Roepstorff har haft masser af succes i modelbranchen, hvor hun har blandt andet har arbejdet for Coca-Cola og været med i musikvideoer for den norske DJ Kygo. Planen var at flytte til USA og satse på modelkarrieren - men nu satser hun i stedet på et liv sammen med den danske fodboldstjerne Nicklas Bendtner i Trondheim. Det fortæller Philine i et større interview med den norske avis.

De to blev officielt et par i sommer - efter at hun havde været 'forelsket i ham i mange år', og de havde - ifølge Philine Roepstorff - været 'on and off' i seks år.

»Vi turde måske aldrig for alvor prøve det med hinanden. Jeg tror, at vi begge var lidt for vilde. Vi har været der for hinanden gennem tiderne, og til sidst gad jeg ikke være vild mere,« fortæller Philine Roepstorff.

Nu er hun flyttet op til Nicklas Bendtner i hans pompøse villa i Trondheim. En tilværelse, hun lige skulle vænne sig sig til.

»Jeg synes egentlig, at det hus er for stort. Der er meget at støvsuge, og vi har jo ikke syv børn. Hvad skal man så med syv børneværelser? Jeg kunne godt tænke mig noget mindre,« fortæller modellen, der også mærker savnet til familie og venner.

»Men når man har FaceTime og så videre går det egentlig fint. Mine veninder ringer til mig hver dag, og vores familie har en Snapchat-gruppe. På den måde er vi altid sammen.«

Philine Roepstorff spiller desuden en stor rolle i Nicklas Bendtners kommende retssag, hvor han er tiltalt for at påføre en taxachauffør dobbelt kæbebrud.

Kæresten var med i taxaen på den skæbnesvangre tur, og hun har tidligere fortalt, at Bendtner handlede i selvforsvar. I interviewet med VG åbner hun op omkring Instragram-opslaget, hvori hun fortæller om sin version af den voldsomme episode.