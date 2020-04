Det er ikke altid lige nemt at være kæreste med Nicklas Bendtner.

Det måtte fodboldstjernens bedre halvdel, Philine Roepstorff, sande, da hun og Nicklas Bendtner i en hyggelig stund pludselig blev mindet om, hvor meget Bendtner er i mediernes søgelys.

I kæresteparrets tv-show ‘Bendtner og Philine’ på Dplay fortæller Philine Roepstorff om en specifik episode. Bendtner filmede, mens Philine med en hånd for brystet hyggede sig i baggrunden med at rulle rundt ovenpå en kuffert.

»Så fik vi alle mulige opkald om, at den skulle tages ned, og det forhindrede blandt andre klubber i Dubai eller Saudi-Arabien for at handle. Så der er mange ting, hvor man har det sådan: ‘Det kan du ikke gøre’,« siger Philine Roepstorff og fortsætter:

Nicklas Bendtner og Philine Roepstorff om nyt TV program, København onsdag den 11. marts 2020.

»Så det har ændret sig meget. Jeg synes, det er ærgerligt, fordi hvis du havde så meget personlighed før Instagram, så har du så lidt personlighed nu.«

De to har set hinanden ‘on and off’ i flere år, men i sommeren 2018 stod de sammen frem som par.

Og siden da er meget sket, og især Philine Roepstorff har taget nogle forbehold nu, hvor hun ikke længere kun er model, men også er Nicklas Bendtners kæreste.

»Jeg har ændret min adfærd på Instagram, efter jeg er blevet kæreste med Nicklas,« begynder Philine Roepstorff:

»First of all har jeg taget lidt mere tøj på. Og så er det klart, at med de kække kommentarer har vi set, at der er nogle magasiner, der smider det på som overskrifter.«

Nicklas Bendtner står lige nu uden fodboldklub, og det er usikkert, om han stadig er aktiv fodboldspiller eller ej. I forbindelse med offentliggørelsen af 'Bendtner og Philine' fortalte han selv, at han havde været tæt på en ny klub, men det blev stoppet af coronavirussen.

Lige nu er det derfor stadig på skærmen, man ser den 32-årige fyr, men altså ikke fordi han spiller fodbold.

Du kan se 'Bendtner og Philine' på Dplay her.