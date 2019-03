Øjnene var røde, tårerne trillede.

På plads på stadion i Torino overværede Georgina Rodriguez, hvordan kæresten, Cristiano Ronaldo, strålede.

Og da han havde scoret sit tredje mål i Champions League-braget mellem Juventus og Atletico Madrid., fandt kameraerne hende på tribunen, hvor hun ikke kunne holde op med at græde.

Så dér stod hun, med millioner af tv-seere som tilskuere.

Cristiano Ronaldo's girlfriend Georgina Rodriguez in tears as Ronaldo nets a hat-trick for #JuveAtleti. How lucky she is to date the GOAT‼️ pic.twitter.com/Bk5mIpe6Y7 — CRonaldoDaily.com (@BreatheRonaldo) March 12, 2019

Georgina and Cristiano jr being proud of the one & only g.o.a.t . pic.twitter.com/cNHr5w4dnF — Manar H. (@MANAR_ALQAMISH) March 12, 2019

Efterfølgende skrev hun en hyldest til den portugisiske Champions League-konge på Instagram:

'Du fortjener det. Ikke på grund af de tre mål i aften. Du fortjener det for din dedikation, for hvad du giver i den klub, hvor du er,' skriver Georgina Rodriguez og konkluderer:

'Karma eksisterer. Gud ved det, Gud giver det til dig. Fodboldverdenen er din.'

Hun underskriver med sit eget navn og de fire børn Cristianito, Mateo, Eva, Alana.

Vis dette opslag på Instagram Este 3-0 nadie te lo roba. Te lo mereces, no por los 3 goles de esta noche. Te lo mereces por tu dedicación, por lo que consigues en el club donde estés. Eres un remolque para tus compañeros, entrenador y todos los que te admiramos y apoyamos cada día. El karma existe. Dios lo sabe, Dios te lo da, porque el mundo del fútbol es tuyo. TE AMAMOS. Cristianito, Mateo, Eva, Alana, Georgina. @cristiano Et opslag delt af Georgina Rodríguez (@georginagio) den 12. Mar, 2019 kl. 3.32 PDT

Også sønnen Christiano Jr var på stadion, og man kunne også se ham vold-juble over målene deroppe på tribunen.

Efterfølgende var Cristiano Ronaldo glad for avancementet til kvartfinalerne.

Og han var glad for stemningen på Allianz Stadium.

»Vi ønskede en magisk aften, og det blev den lige præcis. Ikke kun på grund af mine mål, men på grund af hele holdet. Det er sådan en mentalitet, man skal vise i Champions League, og vi bør være stolte,« sagde Cristiano Ronaldo.