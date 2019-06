Hvis du er tvivl, så lyt til din mor...eller Cristiano Ronaldo!

Ajax' 19-årige anfører, Matthijs de Ligt, er sandsynligvis det kommende transfervindues hotteste navn.

Det enorme forsvarstalent, der imponerede så stort i den forgangne Champions League-sæson, bliver dagligt rygtet til alverdens storklubber,

Og da han sammen med resten af det hollandske landshold søndag aften mødte Portugal i Nations League-finalen, fik de Ligt et godt råd - fra selveste Cristiano Ronaldo, der udspekuleret forsøgte at kuppe supertalentets underskrift.

Soccer Football - UEFA Nations League Final - Portugal v Netherlands - Estadio do Dragao, Porto, Portugal - June 9, 2019 Portugal's Cristiano Ronaldo in action with Netherlands' Matthijs de Ligt REUTERS/Susana Vera Foto: SUSANA VERA Vis mere Soccer Football - UEFA Nations League Final - Portugal v Netherlands - Estadio do Dragao, Porto, Portugal - June 9, 2019 Portugal's Cristiano Ronaldo in action with Netherlands' Matthijs de Ligt REUTERS/Susana Vera Foto: SUSANA VERA

»Ronaldo bad mig om at skifte til Juventus,« fortæller de Ligt ifølge spanske Marca.

»Først forstod jeg ikke rigtig, hvad han sagde. Jeg var lidt chokeret, så jeg grinte - men sagde ikke noget.«

Dermed kan Juventus altså også skrives på listen over de Ligt-bejlere - en liste, der i forvejen talte klubber som Liverpool, Manchester United og Barcelona.

Ronaldo og Portugal vandt i øvrigt Nations League-finalen med 1-0 over Matthijs de Ligt & co. Goncalo Guedes blev kampens eneste målscorer.