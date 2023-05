Normalt handler de fleste pressemøder forud for en fodboldkamp om netop det; fodboldkampen.

Men selvom Leeds, der har Sam Allardyce som træner, lige nu har kniven for struben i forhold til at overleve i Premier League, var der også andet, han havde brug for at fortælle til pressen.

For der er flere ting, som i den grad bekymrer ham.

»Jeg frygter for vores liv med sociale medier, og hvad de giver til verden. Jeg ved, der er gode ting ved det, men for eksempel med kunstig intelligens, så har jeg lige hørt, at der skal fyres 40.000 hos BT. Hvad skal de nu gøre? Næste gang der kommer ny kunstig intelligens, så ryger der 30.000 job mere, og hvad skal de så gøre?« lød det fra træneren.

BT er forkortelsen for telefongiganten British Telecom, som rigtigt nok planlægger nedskæringer de kommende år.

Administrerende direktør i firmaet, Philip Jansen, har forklaret, at mange af stillingerne vil blive erstattet af kunstig intelligens.

Eksempelvis vil en femtedel af fyringerne ske i kundeservice:

»Når du får ny teknologi, kan du indføre store ændringer. Vores chatboy Amy håndterer allerede mange kundeforespørgsler,« har det tidligere lydt fra direktøren.

Sam Allardyce lægger ikke skjul på, at han er alt andet end optimist, når det kommer til fremtiden.

»For mig at se går vi ikke en stor fremtid i møde med den måde, vi ser på verden, og med det vi gør mod klimaforandringerne.«

For Leeds og Sam Allardyce handler weekendens kamp mod West Ham knap så meget om sociale medier, kunstig intelligens eller klimaforandringer. Her er det i langt højere grad en sejr og tre point, som vil lune for holdet, der lige nu ligger under nedrykningsstregen.