Han sad i flere år på den anden side af bordet og tog sig til hovedet, hver gang de forhandlede.

For ingen af dem ville give sig det mindste. De ville begge have deres vilje. Og det siger alt om det forhold, de havde.

De to ikoniske boksepromotorer Kalle Sauerland og Mogens Palle kæmpede nemlig i en årrække nærmest uhørte kampe uden for bokseringen, når der skulle forhandles aftaler på plads og sættes gigantiske boksestævner op.

Den del vender vi tilbage til.

Mogens Palle blev 88 år. Foto: Ólafur Steinar Gestsson Vis mere Mogens Palle blev 88 år. Foto: Ólafur Steinar Gestsson

For boksepromotoren Mogens Palle døde i weekenden efter længere tids sygdom, og hele bokseverdenen har efterfølgende stået i kø for at hylde den afdøde danske legende.

Også blandt hans 'fjender' har danskerens mangeårige arbejde med boksesporten affødt gigantisk respekt.

»Mogens var en legendarisk promotor. At komme i Hall of Fame er en bedrift, der siger alt om hans karriere. Han skabte nogle af de største events i bokseverdenen. Han vil blive savnet,« fortæller Kalle Sauerland, der sammen med sin bror, Nisse, og far, Wilfred, står i spidsen for den tyske boksestald Team Sauerland, til B.T.

En boksestald, som Mogens Palle havde et – mildt sagt – anstrengt forhold til i løbet af karrieren. Mest af alt, fordi det lykkedes den tyske trio – ifølge Mogens Palle – at 'stjæle' den danske superstjerne Mikkel Kessler for mere end ti år siden.

Hadet og uvenskabet blandt de to promotorer stoppede dog, da Mogens Palle de sidste par år af karrieren trappede gevaldigt ned, og derfor er det da også kun ud fra ren respekt, når Kalle Sauerland skal sætte ord på, hvordan det blandt andet var at forhandle gigantaftaler på plads med danskeren.

»Han var en meget hård forhandler. Boksning er en vanvittig hård og kompetitiv branche, hvor han var én af de hårdeste af alle. Jeg kan ikke ligefrem sige, at vi var bedste venner, men vi havde stor respekt for hinanden,« forklarer tyskeren og fortsætter:

»Mogens kunne være … lad mig sige det sådan her: Jeg rev mig selv i håret og sparkede til væggen flere gange, når jeg forhandlede med ham.«

Derfor måtte der da også findes en løsning på de opslidende og udmattende forhandlinger. En løsning, hvor den ene part var nødt til at trække sig.

Mogens Palle hævdede, at Team Sauerland 'stjal' Mikkel Kessler i sin tid. Foto: Nils Meilvang Vis mere Mogens Palle hævdede, at Team Sauerland 'stjal' Mikkel Kessler i sin tid. Foto: Nils Meilvang

»Til sidst kunne vi ikke sidde i samme rum. Det måtte jeg få en anden til at gøre, fordi jeg var klar over, det ville eksplodere mellem os. Jeg vidste, at hvis Mogens og jeg sad i samme rum, så ville vi aldrig komme ud derfra med en aftale. Det var vi begge for stædige til,« lyder det fra Kalle Sauerland.

De mange uenigheder og afbrudte forhandlinger blev ofte efterfugt at svinere til hinanden gennem medierne, hvor Mogens Palle flere gange brugte ordene 'pølsetysker' og 'hvalpe', når han var stiktosset på Team Sauerland.

Men det var netop dét, der kendetegnede Mogens Palle. Dét, der gjorde ham enestående til sit arbejde, mener Kalle Sauerland.

»Mogens sagde, hvad der passede ham. Han levede og åndede for boksning,« siger den tyske promotor og afslutter:

»Han var enormt stædig, men også god. For han kørte én helt ned, når man forhandlede med ham. Og når jeg ser tilbage, så var han jo en fantastisk forhandler, mens man på den anden side af bordet sad tilbage frustreret. Men det var hans evne.«

Mogens Palle sov stille ind lørdag. Han blev 88 år.