Listen over fodboldspillere, der har haft problemer med skattevæsenet, er efterhånden forholdsvis lang. Især i Spanien.

Stjerner som Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Angel Di Maria og Xabi Alonso er bare få eksempler på spillere, som har været i skattemæssige problemer.

Nu er der ifølge avisen El Mundo endnu en Real Madrid-stjerne på listen, og han har ovenikøbet betalt en kæmpe bøde: anføreren Sergio Ramos.

Ramos har betalt en million euro, hvilket svarer til knap 7,5 millioner kroner.

Mon ikke Sergio Ramos ærgrer sig lidt over bøden? Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU

Ulovlighederne er foregået i årene 2012, 2013 og 2014, hvor Ramos har angivet indtægterne fra sine billedrettigheder gennem sit eget selskab – Sermos 32 SL – som er baseret i Spanien.

På den måde er Ramos kun blevet beskattet med 25 procent i stedet for 45, der er beskatningsprocenten, hvis man beskattes som privatperson.

Det store beløb dækker over tilbagebetalte skattepenge, en bøde og administrative renter.

Selvom Sergio Ramos har appelleret dommen og stiller spørgsmålstegn ved afgørelsen, har han betalt beløbet.

Comunicado oficial pic.twitter.com/wwgVQ7tlWC — Sergio Ramos (@SergioRamos) October 23, 2019

'Der er tale om en administrativ bøde og ikke en strafferetslig forbrydelse,' skriver Sergio Ramos i et Twitter-opslag.

Den 33-årige Real Madrid-spiller forklarer også, at alle hans indtægter er angivet i Spanien, og at han får professionel assistance til at hjælpe med økonomien.

Men mon ikke spanieren overlever den store bøde. Angiveligt skulle han tjene over 100 millioner kroner om året.

Sergio Ramos har spillet i Real Madrid siden 2005 og er rekordholder for flest landskampe for Spanien. 168 kampe har han spillet for A-landsholdet.