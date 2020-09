Tottenham var på vej mod tre point, da noget af et drama udspillede sig søndag eftermiddag.

Et drama så stort, at José Mourinho udvandrede kort før slutfløjt i kampen mellem Tottenham og Newcastle.

Her kunne den portugisiske træner ikke holde raseriet inde længere, da han netop havde været vidne til et nyt VAR-drama i Premier League.

For dybt inde i kampens overtid blev Newcastle nemlig tildelt et straffespark, efter Andy Carroll havde headet bolden ind på armen af Eric Dier på en dødbold.

Mourinho, da dommeren pegede på pletten dybt inde i overtiden. Foto: ANDREW BOYERS Vis mere Mourinho, da dommeren pegede på pletten dybt inde i overtiden. Foto: ANDREW BOYERS

Bolden blev i første omgang clearet, men så skete der det, der ofte er sket det seneste års tid.

VAR-rummet gik ind og tog over.

Til at starte med viste VAR, at Andy Carroll akkurat ikke var offside på dødbolden, men en gennemgang af situationen fik kampens dommer til at pege på pletten.

Callum Wilson eksekverede sikkert, og dermed kunne Newcastle rejse hjem med ét point i bagagen.

Efter udligningen skred José Mourinho ned i spillertunnellen – inden kampen var fløjtet af.

I videoen øverst kan du se hele VAR-dramaet.