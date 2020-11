Som altid, når Argentina spiller, var Lionel Messi at finde i en hovedrolle, men det var VAR, der igen-igen stjal showet, da Argentina tørnede sammen med Paraguay i et dramatisk opgør

Dommeren fratog nemlig Messi et muligt sejrsmål for Argentina ved hjælp af et VAR-gennemtjek.

Målet blev annulleret på grund af et frispark, der var blevet begået af Argentina på egen banehalvdel ved stilllingen 1-1 efter en times spil.

Landstræner Lionel Scaloni udtrykte efterfølgende utilfredshed med VAR, efter at Argentina dermed måtte nøjes med 1-1 mod Paraguay i VM-kvalifikationen.

Foto: MARCELO ENDELLI Vis mere Foto: MARCELO ENDELLI

»Jeg mener, at der bør være en måde, hvor vi kan få ensartet brugen af VAR,« siger argentinske Scaloni.

»Jeg taler ikke, om man er i god eller ond tro, men blot at vi får forenet kriterierne.«

Der har længe hersket forskellige tolkninger af, hvor mange spilsekvenser dommerne skal gå tilbage, når der bliver brugt VAR.

»Vi står med en bittersød smag, for Argentina gjorde alt for at vinde. I anden halvleg spillede vi modstanderen langt tilbage på banen,« siger Scaloni.

Argentina har syv point for tre kampe i den sydamerikanske kvalifikation til VM i Qatar i 2022. Paraguay har fem point for ligeså mange kampe.