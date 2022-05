Manchester Uniteds krise bliver nærmest bare større og større.

Lørdag tabte den engelske storklub nemlig med 0-4 på udebane til Brighton, der fuldstændig skilte Cristiano Ronaldo og co. ad i store dele af kampen.

Premier League-giganten kom allerede bagud efter et kvarter, da Moisés Caicedo bragede hjemmeholdet foran.

1-0-resultatet holdte dog indtil pausen. Men herefter gik det så også fuldstændig galt for Ralf Rangnicks mandskab.

På blot et kvarter sendte Brighton bolden i nettet hele tre gange, og dermed var de mange medrejsende United-fans efterladt i chok og frustration på tilskuerpladserne.

Igennem det meste af kampen blev et svagt United-mandskabs mangler flere gange udstillet, hvor især defensiven må have fået holdets tyske træner til at tage sig til hovedet.

Offensivt var det bestemt heller ikke ligefrem Cristiano Ronaldos aften, da den portugisiske superstjerne ikke kunne få ret meget til at fungere.

Med nederlaget ligger Manchester United nummer seks i Premier League-tabellen med blot én kamp tilbage.

Brighton kravler derimod op på ligaens niendeplads. Klubben har to kampe tilbage i denne sæson.

Nederlaget betyder, at United endegyldigt må vinke farvel til Champions League i næste sæson, da Arsenal på fjerdepladsen ikke længere kan hentes.