Tirsdag aften skete det, der bare ikke må ske for en tv-station.

I 55 minutter kunne norske Viaplay-kunder nemlig se Champions League-braget mellem PSG og Bayern München – endda med danske kommentatorer.

Der var bare ét problem.

Én ting er at sende den forkerte udsendelse. Men når det, der bliver sendt, tilhører en konkurrent, er det endnu værre.

Kæmpe fejl: Lionel Messi og PSGs kamp mod Bayern München blev pludselig vist på norsk Viaplay. Foto: SARAH MEYSSONNIER Vis mere Kæmpe fejl: Lionel Messi og PSGs kamp mod Bayern München blev pludselig vist på norsk Viaplay. Foto: SARAH MEYSSONNIER

Det må Viaplay i Norge sande, efter tv-giganten dummede sig gevaldigt og viste opgøret, som kun norsk TV 2 havde rettighederne til.

Og som kanalen har betalt flere milliarder for at vise til nordmændene.

»Det er kedeligt, når sådan noget sker. Det skal ikke ske. De har ikke rettighederne til at vise denne kamp, så det er ikke godt,« siger Jan Petter Dahl, der er pressechef for TV 2 Norge, til VG.

Nu skal de to tv-stationer have en alvorssnak, og Jan Petter Dahl regner med, at fejlen aldrig gentager sig.

De norske fodboldseere på Viaplay kunne dog se kampen og høre Niels Christian Frederiksen og Michael Laudrup kommentere.

»Kampen skulle have være geoblocked i Norge, men det blev den ikke. Kampen kom ind på signalet fra Danmark, hvor vi har Champions League-rettighederne,« forklarer Viaplay Norges pressechef Thomas Horni.