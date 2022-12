Lyt til artiklen

UEFA-hammeren er faldet hos FC København.

For den danske fodboldklub kommer nemlig til at spille næste hjemmekamp i UEFA-regi uden fans på den ene endetribune – nærmere betegnet B-tribunen, hvor de mest inkarnerede FCK-fans holder til.

Det oplyser Det Europæiske Fodboldforbund torsdag i en pressemeddelelse.

Årsagen til, at tribunen lukkes ned i en enkelt kamp, er, at FC Københavns fans stod bag et enormt pyroshow i Parken til Champions League-opgøret mod Borussia Dortmund.

Foto: FABIAN BIMMER Vis mere Foto: FABIAN BIMMER

Klubben bliver ligeledes straffet med en bøde på omkring 300.000 kroner på grund af fansenes brug af fyrværkeri i forbindelse med kampen.

Det er dog langtfra den eneste bøde, som københavnerklubben har fået i forbindelse med CL-braget i nationalarenaen.

For udover pyroshowet, så straffes FCK også med en bøde på cirka 110.000 kroner, fordi enkelte låger fra B-tribunen og ned til banen ikke var lukket under kampen.

Klubben har desuden modtaget bøder på henholdsvis 103.000 og 75.000 kroner for blokerede veje uden for stadion samt et »provokerende budskab« fra fansene under kampen, lyder det videre.

Dermed ender FC København med en bøderegn, der svarer til 588.000 kroner.

Champions League-opgøret i Parken endte i øvrigt 1-1.