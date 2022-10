Lyt til artiklen

Brøndby IF fratages udebaneafsnit til udekampe i resten af 2022.

Og samtidig idømmes klubben en bøde på 400.000 kroner.

Det meddeler Fodboldens Disciplinærinstans.

Årsagen er en særdeles voldsom og aggressiv adfærd fra nogle af Brøndbys tilskuere mod kontrollører og politiet i løbet af opgøret mod Viborg FF 18. september.

»Fodboldens Disciplinærinstans er i besiddelse af videomateriale fra Viborg FF, der viser en særdeles voldsom og aggressiv adfærd fra nogle af Brøndby IF's tilskuere mod kontrollører og politiet til kampen,« står der i en meddelelse på DBU's hjemmeside, inden der tilføjes:

»På denne baggrund har Fodboldens Disciplinærinstans behandlet en sag mod Brøndby IF. Instansen traf i august en beslutning om, at Brøndby IF ikke kan have fans til næste kamp i Parken, og i denne sag har instansen så skærpet sanktionen.«

Ifølge kendelsen fremgår det, at flere af Brøndby-fansene skulle have affyret og kastet adskillige romerlys på banen under opgøret i september.

Brøndby har inden for 14 dage mulighed for at anke bøden på de 400.000 kroner til Fodboldens Appelinstans.

Straffen vedrørende fratagelsen af udebaneafsnit kan der dog ikke ændres på.