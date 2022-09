Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Sikke en redelighed.

Francesco Tottis interview med Corriere dello Sport har sat fut i Italien, hvor medierne flyder over med nye historier og opfølgninger på fodboldlegendens opsigtsvækkende ord.

Her sagde den tidligere Roma-anfører blandt andet, at han 'ikke var den første til at være utro.'

Mediet Il Messaggero fortæller, at interviewet har udløst en 'reel storm,' men nu skal det stoppe.

Foto: Felice Calabro' Vis mere Foto: Felice Calabro'

Begge parter er efter sigende villige til at lukke sagen så hurtigt som muligt.

'Begge ville have mange pile til deres buer. Pile med forgiftede spidser, der kunne efterlade venner og bekendte liggende på jorden,' lyder det malerisk fra avisen.

Nu vil de angiveligt lave en aftale om at holde det beskidte vasketøj indenfor i stedet for at lufte det i de italienske medier.

Blasi har ikke kommenteret sin eksmands udtalelser, selvom de er meget markante og kritiske - læs mere her.