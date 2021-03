Championship-holdet Rotherham United har meget svært ved at få tingene til at hænge sammen i øjeblikket.

Holdet blev tvunget til at tage imod topholdet Watford tirsdag aften, hvor Rotherham hjemme tabte med 4-1. De manglede adskillige spillere, og klubbens manager, Paul Warne, måtte også blive væk fra opgøret, da han som mange spillere er smittet med corona.

Klubben havde i forvejen udskudt holdets tre seneste kampe på grund af udbruddet, og de kampklare spillere, der var tilbage at vælge imellem, kunne blot træne sammen en enkelt gang, før de skulle møde Watford, skriver engelske Daily Mail.

Den uheldige bundklub befinder sig seks point under nedrykningsstregen og havde i forvejen været nødsaget til at udskyde fem kampe på grund af tidligere virusudbrud og tilfælde af dårligt vejr.

Rotherham-manager Paul Warne er blandt de mange smittede i klubben. Foto: MOLLY DARLINGTON

I lokalsamfundet i Rotherham er der skyhøje smittetal, og en del af spillerne bor i og uden om byen. Derfor mener klubbens direktør, Tony Stewart, at spillernes familie giver smitten videre til spillerne.

»Vi er forsigtige. Vi holder afstand, vi bærer masker, vi testes to gange om ugen, og vi gør alt, hvad vi kan. Men der har været et større smitteudbrud i Rotherham. Spillerne går hjem til deres familier. De bor i og omkring Rotherham, og de udsættes for det i samfundet,« siger Tony Stewart til det engelske medie.

Rotherham er beliggende i regionen South Yorkshire og har en af landets højeste andel af smittede.

Tony Stewart forsikrer dog, at de smittede spillere og personale har milde symptomer, og at der er lysere tider i vente.

»Den kommende landsholdspause giver os to ugers pause, hvorefter en stor del af spillerne vil være klar til at træne igen efter pausen.«

Uheldige Rotherham var den eneste klub med positive testsvar i denne uges kontroller af EFL. Alle andre 71 klubber i landets anden-, tredje- og fjerdebedste række gik fri for coronasmitte.