Mandag aften skulle en kvindelig fodboldspiller for første gang nogensinde løfte Ballon d'Or-trofæet. Men hvad der skulle have været en historisk aften for ligestilling i fodbold, endte med at blive en større skandale.

Norske Ada Hegerberg kunne stolt løfte den gyldne bold og kalde sig verdens bedste fodboldspiller anno 2018. Men da det blev klart, hvem der havde vundet, valgte den franske musiker og DJ Martin Solveig at spørge nordmanden, om hun kunne ryste med røven.

»Kan du twerke?,« lød spørgsmålet.

»Nej,« lød det klart og tydeligt fra den norske fodboldstjerne, der efterfølgende lignede en, der havde lidt svært ved at finde den rigtige grimasse.

Efterfølgende er de sociale medier også fyldt med raseri. Her er et udpluk:

Twitter-brugeren Nicklas Bendtsen skriver: 'Hold KÆFT, hvor er det pinligt. Den første kvindelige Ballon d'Or nogensinde, som har stået og takket for dette store skridt for sporten, og så står der kraftedeme en eller anden kæmpe hat af en DJ og beder hende om at twerke. Ingen ord.'

Også radioværten Sandie Westh kom til tasterne: 'Vinderen af årets Ballon D’Ouche: Martin Solveig,'

Politikens sportsredaktør Søren-Mikael Hansen har også svært at ved at forstå, hvad der skete på scenen.

'Hvem kan nogensinde - NOGENSINDE - tage Ballon d’Or alvorligt igen, når den første kvindelige vinder på scenen bliver spurgt, om hun vil twerke? Det er SÅ absurd, at det trodser enhver beskrivelse.'

Ada Hegerberg optræder til dagligt for den franske klub Lyon, hvor hun i år for tredje gang i træk kunne kalde sig Champions League-vinder.

15 spillere var på forhånd nomineret til prisen, og undervejs mandag aften blev feltet skåret ned til fem spillere.

Blandt de fem var den danske stjerne Pernille Harder også iblandt, og til sidst blev det klart, at danskeren faktisk endte på en andenplads - kun seks point efter årets vinder.