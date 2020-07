Coronavirus hærger altså stadig, og det har de mange fans på stadion i Esbjerg onsdag aften måttet sande.

For på dramatisk vis blev årets finale i Sydbank Pokalen afbrudt efter knap en halv time af første halvleg, da AaB's fans ikke overholdt afstandskravet.

Ifølge B.T.'s reportere på stedet var gruppen af fans inden da flere gange blevet bedt om at holde afstand. De blev forsøgt rykket fra hinanden, og det blev ikke taget godt imod.

Og da de fortsat stod for tæt, valgte kampes dommer Jørgen Daugbjerg Burchardt altså at tage konsekvensen.

Han tog fløjten for munden og afbrød kampen, alt imens de mange vagter på stadion forsøgte at adskille dem.

Efter fem minutter blev det yderligere dramatisk, da det i første omgang så ud til, at kampen dommer var klar til at gå i gang igen. Men nej. Han pegede i stedet ned mod omklædningsrummet.

Det fik de to AaB-assistenttrænere, Rasmus Würtz og Thomas Augustinussen til at løbe ned mod det røde-fanafsnit.

Med fagtende arme forsøgte de at få de mange fans til at rykke sig, så kampen kunne blive fløjtet i gang igen.

Det fik en fankoordinator til at give megafonen til Rasmus Würtz, der trak et par skridt tilbage for at understrege beskeden endnu engang.

»Vi siger til dem, at hvis de ikke indretter sig efter reglerne, ender det med at kampen bliver afblæst eller de må tømme hele vores ende. Vores fangruppe dernede prøver at hjælpe med at få dem til at sprede sig. De vil gerne hjælpe,« siger Thomas Augustinussen til TV3 Sport.

I alt nåede kampen at være afbrudt i 14 minutter, før Jørgen Daugbjerg Burchardt fløjtede første halvleg i gang igen.

Kampen blev fløjtet i gang klokken 20, og den er mellem AaB og Sønderjyske. Du kan følge den LIVE her på bt.dk.