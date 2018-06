Så sker der noget på Vestegnen!

Brøndby har søndag hentet tyske Dominik Kaiser på en fri transfer. Det bekræfter klubben på sin app, Brøndby Indefra, hvor han med en Brøndby-trøje i hånden bliver præsenteret i en video.

»Det føles godt, og tak for den varme velkomst. Jeg er meget glad for at være en del af den her store klub, og jeg ser frem til min tid her. Jeg håber, at kan skabe succes sammen,« siger den glade tysker i interviewet.

Den 29-årige midtbanespiller stoppede for nyligt i Bundesliga-klubben RB Leipzig efter at have været i klubben siden 2012.

Klubben skriver desuden på sin Twitter-profil, at de har skrevet under på en toårig kontrakt med den rutinerede midtbanespiller, og at han mandag har første træningsdag med holdet.

Selvom Dominik Kaiser ikke tidligere har spillet i dansk fodbold, så kommer han alligevel ikke til at være helt på bar bund i Brøndby. Han har nemlig haft Alexander Zorniger som træner i netop RB Leipzig og er derfor også vant til måden, der spilles på i klubben.

»Jeg kender spillestilen, og det er godt her i opstarten. Jeg kan godt lide stilen, og det passer godt til mig. Jeg er meget glad for at være her, og jeg håber, at jeg kan hjælpe holdet med at blive succesfuldt,« fortæller Kaiser, der i flere sæsoner også bar anførerbindet i RB Leipzig.

Brøndbys træner Alexander Zorniger har tidligere fortalt, hvordan han meget gerne så Kaiser i den gule trøje.

»Jeg ville afgive to spillere, hvis jeg kunne få én Dominik Kaiser. Jeg forsøger hele tiden. Hidtil er jeg altid blevet afvist. Så snart han ikke får den spilletid i Leipzig, som han havde forestillet sig, står jeg klar,« sagde Alexander Zorniger dengang til Bild.