Det så næsten umuligt ud. Men nu er det en kendsgerning.

Liverpool går ikke igennem Premier League-sæsonen 2019/20 som ubesejrede, efter et højst overraskende 2-0-nederlag på udebane mod bundholdet Watford.

Jürgen Klopps mandskab stillede ellers i stærkeste opstilling mod Watford og var kæmpe favoritter til at fortsætte deres stime, der bestod af 26 sejre og én uafgjort i 27 kampe.

Det er slut nu.

Ismaila Sarr gjorde det onde ved Liverpool lørdag aften. Foto: JUSTIN TALLIS Vis mere Ismaila Sarr gjorde det onde ved Liverpool lørdag aften. Foto: JUSTIN TALLIS

Med en sejr på 3-0 fik Liverpool ikke bare ødelagt drømmene om at gå ubesejrede gennem sæsonen. De ydmygede ganske enkelt topholdet, der fik sit første Premier League-nederlag i 45 kampe - en periode, der strækker sig over 14 måneder.

På to mål af Ismaila Sarr og et enkelt af Troy Deeney dansede Watford op over nedrykningsstregen, mens de tiljubles af den del af fodbold-England, der ikke hepper på Liverpool.

Liverpools jagt på sit første mesterskab i 30 år - og dermed sin første Premier League-titel - fortsætter nok ufortrødent, da der fortsat er 22 point foran Manchester City på andenpladsen, men der forhindrer ikke folk i at fryde sig på de sociale medier.

Herunder følger et udpluk af det bedste fra Liverpools nederlag, der altså forhindrer dem i at gøre Arsenal kunsten efter og vinde Premier League-titlen uden at tabe, samt et par opmuntrende beskeder.