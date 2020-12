Enorm overraskelse i den danske pokalturnering!

Onsdag aften vandt Fremad Amager 2-1 over Brøndby efter forlænget spilletid.

Efter en intens fight blev de blågule sendt ud i pokalmørket, og nu er Fremad Amager klar til kvartfinalerne pokalturneringen. Et mål af Samson Iyede få minutter inde i den forlængede spilletid blev afgørende.

Fremad Amager kan nu se frem til at skulle møde sidste sæsons pokalmester, Sønderjyske, i kampen om en plads i semifinalerne.

Brøndby-spillerne ærger sig efter pokal-nedturen. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Brøndby-spillerne ærger sig efter pokal-nedturen. Foto: Mads Claus Rasmussen

Selvom de var underdogs, så var det Fremad Amager, der åbnede målscoringen cirka midtvejs i første halvleg. Det skete på imponerende vis, da Emmanuel Toku et godt stykke uden for feltet lagde bolden til rette og bankede den i nettet med et skud, der tog fusen på Brøndby-keeper Marvin Schwäbe.

Tyskeren troede tilsyneladende, den ville gå forbi og kastede sig slet ikke.

Brøndby endte dog med at kaste en spand kold vand i hovedet på hjemmeholdet lige før pausen.

Efter et hjørnespark var Mikael Uhre på pletten i feltet, da han hamrede bolden op i nettaget efter en smule tilfældigt spil.

Stor jubel hos Fremad Amager-spillerne. De er klar til kvartfinalen efter en sejr over Brøndby. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Stor jubel hos Fremad Amager-spillerne. De er klar til kvartfinalen efter en sejr over Brøndby. Foto: Mads Claus Rasmussen

I anden halvleg så Brøndby ud til at tage over. Især i slutfasen pressede gæsterne på, men ind kom bolden altså ikke. Så skulle der forlænget spilletid til for at finde en vinder.

Her slog Fremad Amager hurtigt til. Samson Iyede prikkede efter en lang aflevering ned gennem midten af banen bolden i mål og sendte sit hold på vinderkurs.

Trods tungt Brøndby-pres forblev det altså ved 2-1. Brøndby sendte i de døende minutter Marvin Schwäbe med frem, hvilket var lige ved at føre til en 3-1-scoring i den anden ende efter en hurtig Fremad Amager-omstilling.

En fæl afbrænder af Samon Iyede holdt dog stillingen på 2-1. Lidt efter blev kampen fløjtet af, og så kunne jublen bryde ud på Sundby Idrætspark.

/ritzau/