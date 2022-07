Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Transferdramaet omkring Cristiano Ronaldo ser ikke ud til at stoppe lige foreløbig.

For efter den portugisiske superstjerne angiveligt har meddelt Manchester United, at han ønsker at forlade klubben, gjorde én bestemt handling søndag eftermiddag ikke ligefrem noget for at skyde de mange spekulationer ned.

Ifølge de engelske medier Manchester Evening News og Mirror forlod en frustreret Ronaldo nemlig klubbens hjemmebane Old Trafford, inden søndagens testkamp mod spanske Rayo Vallecano reelt var slut.

Kampen var ellers et comeback for Cristiano Ronaldo, der har været rygtet væk fra Manchester United denne sommer, fordi klubben ikke skal spille Champions League i den kommende sæson.

Foto: ED SYKES Vis mere Foto: ED SYKES

Den 37-årige portugiser blev dog skiftet ud allerede i pausen af opgøret, og ifølge mediet valgte han – i stedet for at se kampen færdig – at gå i bad og derefter smutte, inden kampen var fløjtet af.

Manchester United har indtil videre ikke ønsket at kommentere på, hvorvidt det var Ronaldo selv eller manager Erik ten Hag, der stod bag beslutningen om at forlade stadionet før tid.

Den engelske storklub spillede søndag 1-1 mod Rayo Vallecano, hvor den danske landsholdsstjerne Christian Eriksen fik chancen fra start for første gang i United-trøjen.

Danskeren blev dog skiftet ud efter cirka en times spil.

Christian Eriksen fik lørdag sin uofficielle debut hos 'De Røde Djævle', da han blev skiftet ind i kampen mod mægtige Atlético Madrid.

Midtbanestjernen skrev i midten af juli under på en treårig kontrakt med Manchester United.