Fra hårde forhandlinger til eksplosion af glæde.

På det våde græs i Aarhus rendte Randers' pokalvindende spillere rundt og delte krammere ud til alle, der kom inden for en radius af et par meter. Ja, selv klubledelsen.

For der var en pokal og ikke mindst et minimum på 30 millioner kroner fra Europa at fejre. Men ugen op til Randers' pokalsejr på 4-0 over Sønderjyske havde stemningen mellem spillere og toppen i Randers ikke været på samme høje niveau, som torsdag eftermiddag. Tværtimod.

30 millioner i kassen til Randers. Drypper der noget af til jer spillere?

»Ja, der drypper lidt af. Vi har været ved at blive lidt små-uvenner her den seneste uges tid, da vi skulle forhandle den på plads. Men den er faldet på plads, så det er dejligt,« siger Erik Marxen efter sejren.

Randers-kaptajnen var en af banens absolut bedste og førte sit hold frem til sejr med først målet til 1-0 og siden en vikingeindsats i forsvaret. Ikke den eneste store præstation af Marxen i denne uge, for han og toppen af hierarkiet i Randers-truppen sørgede også for at få en god bonusaftale på plads med klubben efter hårde forhandlinger.

»Det har kørt i de seneste 14 dage, men den blev først lukket her for et par dage siden, hvor vi blev enige. Det er fint. Jeg er tilfreds med den aftale,« siger Marxen, som dog understreger, at det er selve sejren, der betyder noget - ikke størrelsen på bonussen.

»Det kommer 100 procent i anden række. Det er der ingen tvivl om. Men alle parter var enige om, at hvis det her lykkedes for os, skulle vi også have en lille bid af kagen. Så det, synes jeg også, er super fint.«

Randers-kaptajnen kunne juble med den lyseblå halvdel af stadion, som havde et hestehoved på brystet. Det blev en dag, der startede nervøst, men sluttede hundrede procent forløst.

»Det er kæmpestort. Det er helt klart den største dag i min karriere. Folk har været sindssygt spændte. Jeg var selv nervøs, og der var sommerfugle i maven. 'Skulle vi nu misse det her på målstregen?'. Vi ville aldrig få en større mulighed både for et gruppespil, men også med den finalemodstander, og jeg skal komme efter dig. At vi så står her nu med en 4-0-sejr og en pokal og et europæisk gruppespil og en fest i aften, det er magisk,« siger Marxen.

Og målet til 1-0, hvor Sønderjyske-målmand Lawrence Thomas så helt skidt ud var Marxen umiddelbart helt ligeglad med, om han fik tilskrevet.

»Det ved I sgu nok bedre end mig, men jeg tror da, den var gået ind, uden nogen havde rørt den. Det betyder virkelig ikke en skid. Havde det været i turneringen, kunne det godt være, at man godt lige ville have en ekstra ind på cv'et. Men for en gangs skyld vil jeg skide på personlig succes - vi skulle vinde. Det var det eneste, det handlede om,« siger Marxen og gjorde sig klar til nye udfordringer:

»Det er sindssygt, at man står her i en klub af Randers' størrelse og skal i Europa. Det var et godt år at vinde pokalen. Det må vi bare sige. Der kommer nogle kroner og ører i kassen, og der venter os nogle fantastiske oplevelser. Jeg håber, vi får nogle gode lodtrækninger.«