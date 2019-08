To runder er spillet af dette års Premier League, og den bedste engelske række har fået Pukki-feber.

Den finske angriber, der spillede fire år i Brøndby, har ganske enkelt taget Premier League med storm.

Med fire mål i de to første runder - én i premieren mod Liverpool og et hattrick i weekenden mod Newcastle - deler Teemu Pukki topscorerværdigheden i Premier League med superstjernen Raheem Sterling.

Og det er så sandelig ikke gået ubemærket hen.

Teemu Pukki snupper kampbolden fra kampen mod Newcastle med hjem. Foto: CHRIS RADBURN Vis mere Teemu Pukki snupper kampbolden fra kampen mod Newcastle med hjem. Foto: CHRIS RADBURN

Foruden ekstatisk måljubel hos finske kommentatorer og diverse hyldester på sociale medier er Teemu Pukki strøget til tops på Sky Sports' såkaldte power ranking.

Her giver de point til de enkelte spillere på baggrund af 35 forskellige statistikker, der tilsvarende bliver udregnet efter spillerens position på banen.

Her har Teemu Pukki snuppet førstepladsen fra Raheem Sterling, der er blevet forvist til andenpladsen for Burnleys Ashley Barnes, Tottenhams Erik Lamela og Arsenals Pierre-Emerick Aubameyang.

Der er ikke nogen danskere i top 50 hos Sky Sports lige nu, men det har der tidligere været.

I 2016/17-sæsonen indtog Christian Eriksen på et tidspunkt pladsen som den på det tidspunkt bedste spiller i Premier League.

Godt et år forinden var det Kasper Schmeichel, der var Premier Leagues mest formstærke spiller efter fire kampe i streg uden at indkassere et mål.

Teemu Pukki skiftede til Norwich i sommeren 2018 og kvitterede med 29 mål i Norwichs oprykningssæson i The Championship.

I den kommende Premier League-runde kommer Teemu Pukki formentlig til at kæmpe mod en anden tidligere Brøndby-spiller i form af Andreas Christensen (okay, kun på ungdomsniveau), når Norwich lørdag tager imod Chelsea.