De har i den grad imponeret de sidste mange kampe, og nu kan det ses sort på hvidt.

For det danske fodboldlandshold rykker én plads op på verdensranglisten, hvor Kasper Hjulmands tropper nu er nummer 10.

Det fremgår af den opdaterede liste, som FIFA har udsendt torsdag.

Den nye placering skyldes de seneste tre landskampe, der blev spillet tidligere på måneden.

Tre sejre i tre VM-kvalifikationskampe over Skotland, Færøerne og Israel blev det til for Kasper Schmeichel, Simon Kjær og resten af det røde og hvide mandskab.

Og det var endda tre sejre, der kom i hus, uden at danskerne lukkede et eneste mål ind. Noget, der faktisk har været kendetegnende for hele kvalifikationen, hvor Danmark lige nu har 22-0 i målscore.

Det er Belgien, der ligger nummer et på ranglisten, Brasilien er nummer to, og herefter kommer England på tredjepladsen, efter de har overhalet Frankrig.

Allerede i oktober kan Kasper Hjulmands tropper sikre sig en plads ved næste års VM. I de næste to kvalifikationskampe møder Danmark Moldova og Østrig. Vinder landsholdet de kampe, vil de være sikret en billet til slutrunden i Qatar.