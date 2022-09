Lyt til artiklen

Nu skal FIFA punge ud.

De frygtelige forhold for migrantarbejdere i VM-værtslandet Qatar har længe været under beskydning fra organisation med fokus på menneskerettigheder, og i maj lancerede Amnesty International en opfordring til FIFA, hvor de bad dem kompensere den skidt behandlede befolkningsgruppe.

Nu viser en ny Amnesty-undersøgelse blandt 17.477 adspurgte i 15 lande, at der er overvældende opbakning til det initiativ. Hele 73 % mener, at det internationale fodboldforbund skal punge ud.

»Overordnet er vi meget tilfredse. Vi synes, det viser, at der- ikke kun i Danmark – men også globalt er en opbakning til, at FIFA skal betale erstatning til migrantarbejderne. Det er rigtig positivt, at befolkningen bredt set bakker op om det,« siger politisk rådgiver i Amnestys danske afdeling Annette Stubkjær Rimmer til B.T.

Blandt de danske respondenter har kun knap 60 % talt for den ordning, mens hele 28 % har svaret 'Ved ikke'. Det tyder på én ting, lyder det fra Amnesty.

»Der er brug for mere information og oplysning omkring emnet. Det er måske ikke så let for den almene dansker at svare hurtigt på, om migrantarbejderne skal have erstatning, og der er mange, der har valgt at svare 'ved ikke'. På den positive side er der ikke mange, der har sagt nej.«

Det tal ligger på 13 % hos danskerne.

Nu håber Amnesty, at der kommer skub i tingene efter undersøgelsens offentliggørelse.

»Det er en del af den værktøjskasse, som vi har, når vi ønsker at lægge pres på fodboldforbundene og FIFA. Nu nærmer vi os VM, og vi har stadig ikke set – hverken fra FIFA eller fodboldforbundene – at de har tilsluttet sig denne idé. Vi håber, at det vil betyde noget for dem, at det ikke kun er os i Amnesty, men også den almene borger, der mener, at de skal kompenseres.«

»Vi har selv lagt et massivt pres på FIFA, og vi mangler, at forbundene også selv gør det. Så det håber vi meget, at dette vil skubbe på. .«

Hvad håber I at se fra DBU?

»Vi håber, de vil gå ud og støtte op om den her kompensationsmekanisme selv – gerne sammen med en række andre forbund, så de kan stå sammen og skabe et pres på FIFA. Vi har set DBU lave en række tiltag og også forsøgt at sætte menneskerettighedsdagsordenen på bordet hos FIFA, men vi mangler lige det sidste engagement,« siger Annette Stubkjær Rimmer.

DBU-direktør Jakob Jensen har tidligere bakket op om, at de migrantarbejdere, der har været udsat for menneskerettighedskrænkelser, skal have kompensation. Amnesty håber dog, at de vil gå endnu hårdere ind i sagen.

Der er 66 dage til VMs begyndelse.