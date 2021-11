Det norske fodboldlandshold har givet sig selv en næsten umulig vej til næste års VM i Qatar.

Landstræner Ståle Solbakken kunne lørdag se sit mandskab brænde et stort antal chancer, da det blev 0-0 i Oslo mod Letland.

Selv om værterne spillede sig frem til flere gode chancer, så manglede præcisionen hos de norske angribere, hvor især den skadede stjerne Erling Haaland var savnet.

Med ti minutter tilbage fik Mohamed Elyounoussi for en kort stund skabt ellevild jubel på Ullevål, da han fik prikket bolden i mål, men et VAR-gennemsyn viste sig, at kantspilleren var offside.

Norge kæmpede mere og mere febrilsk for at score det forløsende mål i samtlige otte minutters tillægstid, men afslutninger fra Martin Ødegaard og Elyounoussi endte i lettiske blokeringer.

Et minut før tid headede Alexander Sørloth lige over overliggeren, hvilket skabte flere nedtrykte norske miner - ikke mindst hos Solbakken på sidelinjen.

En norsk scoring ville have sikret en regulær gruppefinale på tirsdag i udekampen mod Holland, men sådan skulle det ikke gå.

Pointtabet til Norge betyder i stedet, at Holland senere lørdag kan sætte sig endegyldigt på førstepladsen i gruppe G og tage den direkte billet til VM med en udesejr over Montenegro.

Samtidig blev Norge lørdag overhalet bagfra af Tyrkiet i kampen om gruppens andenplads med en playoff-mulighed for at nå VM.

Tyrkerne vandt lørdag 6-0 over Gibraltar og har samme pointtal, men en bedre målscore end Norge, før gruppespillets sidste runde på tirsdag.

Her skal Norge på besøg i Holland, mens der venter Tyrkiet en mere overkommelig opgave ude mod Montenegro.