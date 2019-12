David De Gea lavede et stort drop lige efter pausen og hjalp dermed Watford til sejr mod Manchester United.

Sædet under manager Ole Gunnar Solskjær er ikke blevet mindre varmt i Manchester United. Søndag eftermiddag ramte United et nyt lavpunkt og tabte på udebane med 0-2 til Premier Leagues bundprop, Watford.

Det var blot Watfords anden ligasejr i denne sæson i 18 kampe. United bliver dermed på den meget skuffende ottendeplads med 25 point.

Der er fire point op til top-4, der udløser Champions League-deltagelse i næste sæson, men afstanden kan senere søndag vokse til syv point, hvis Chelsea slår Tottenham.

Det var en af de kampe, som United bare skulle vinde, men Watford fortjente i sejren.

United var spildominerende i første halvleg, men favorittens evne til at skabe store chancer på den konto var middelmådig.

Watford var ofte mere nærgående i sit spil og fik skabt problemer for United. Hjemmeholdet havde også bolden i nettet, men dommeren dømte frispark til keeper David De Gea. Det var i den billige ende, men kunne forsvares.

Halvlegens klart største chance tilfaldt dog United og faldt efter kontra.

Jesse Lingard blev sendt afsted på en friløber, men i stedet for at udplacere keeper Ben Foster med en sikker afslutning, forsøgte han arrogant den sværeste løsning, nemlig et lob. Bolden gik i en flot bue over Lingard, men også et godt stykke over mål.

Afbrænderen skulle vise sig endnu dyrere i starten af anden halvleg, da Watford bragte sig foran efter fire minutter.

Fire minutter var spillet, da Ismaïla Sarr sendte en forkølet halvflugter mod mål. Det lignede barnemad for De Gea, men spanieren fumlede bolden mellem sine hænder, så den ramte ham i hovedet og gik i mål. Kæmpe drop.

Bare tre minutter senere var den gal igen i United-forsvaret. Aaron Wan-Bissaka begik straffespark, og Troy Deeney eksekverede sikkert fra pletten.

Efter godt en time forsøgte Solskjær at ændre slagets gang ved at indskifte Paul Pogba, der har været ude med en skade i næsten tre måneder.

Otte minutter før tid var han tæt på at skabe ny spænding. Via et smart bandespil kom han i fri position, men Foster reddede skuddet fra franskmanden.

I det 90. minut havde Marcus Rashford en endnu større chance, men Foster reddede med en fodparade.

Kort efter var det slut, og sammenbidt måtte Solskjær konstatere, at hans mandskab kun har vundet 6 ud af 18 ligakampe i sæsonen.

/ritzau/