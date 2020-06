Werder Bremen giver sig ikke så let. For selv om der længe har hængt sorte skyer over den tyske traditionsklub, så er der nu en smule lys at skimte i horisonten.

I den sidste spillerunde i Bundesligaen lørdag lykkedes det nemlig at slå Köln med hele 6-1 og tage noget, der har været en sjældenhed i denne sæson for Werder Bremen, nemlig en hjemmesejr i ligaen. Det er kun sket en enkelt gang tidligere.

Samtidig tabte Mathias "Zanka" Jørgensen, som måtte udgå med en skade, sammen med Fortuna Düsseldorf med 0-3 til Union Berlin.

Dermed byttede de to hold plads i bunden af tabellen, således at Düsseldorf rykker direkte ned, mens Werder Bremen nu skal møde tredjepladsen fra 2. Bundesliga om pladsen i landets bedste række. Det ligger endnu ikke fast, hvem det bliver.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Bremen holder altså liv i håbet om overlevelse og muligheden for at udbygge den rekord for flest sæsoner i Bundesligaen, som klubben har.

Siden ligaen blev etableret i 1963, har Werder Bremen i kun en enkelt sæson ikke været blandt deltagerne. Det var tilbage i 1980/81.

Lørdagens sejr blev grundlagt på syv fremragende minutter i første halvleg. Her lykkedes det at gå fra 0-0 til 3-0 og mere eller mindre pille spændingen ud af opgøret.

Japanske Yuya Osako åbningen scoringen i det 22. minut. Fem minutter senere gjorde Milot Rashica ham kunsten efter, inden Niclas Fullkrug to minutter efter indtil videre afsluttede målfesten med sin scoring til 3-0.

Werder Bremen kommer næppe til at have gode minder om 2019/20-sæsonen, men lørdag hankede holdet op i sig selv og sikrede sig playoffkampe om overlevelse i Bundesligaen med hjælp fra Union Berlin. (Arkivfoto) Pool/Reuters Vis mere Werder Bremen kommer næppe til at have gode minder om 2019/20-sæsonen, men lørdag hankede holdet op i sig selv og sikrede sig playoffkampe om overlevelse i Bundesligaen med hjælp fra Union Berlin. (Arkivfoto) Pool/Reuters

Men Werder Bremen-spillerne skulle altså også bruge lidt hjælp fra Fortuna Düsseldorfs modstander lørdag, Union Berlin.

Det fik de, da Anthony Ujah sendte hovedstadsklubben i front efter 25 minutter.

Kort efter blev Mathias "Zanka" Jørgensen udskiftet med en skade, i hvad der som udgangspunkt var danskerens sidste kamp for klubben. Jørgensens lejeaftale står til at udløbe efter sæsonen.

Små ti minutter inde i anden halvleg begyndte det så at se rigtig godt ud for Werder Bremen.

Først scorede Union Berlin til 2-0, og lidt efter i Bremen gjorde Davy Klaassen det til 4-0.

Det blev også både 5-0 og 6-1 for Bremen, og så skulle Weser-klubben bare håbe på, at Union Berlin holdt Düsseldorf stangen.

Det gjorde berlinerne, der endda udbyggede deres føring, og så endte Mathias "Zanka" Jørgensens midlertidige arbejdsgiver altså med en lang næse, mens Werder Bremen får mulighed for at sikre klubbens 57. sæson i Bundesligaen.

/ritzau/