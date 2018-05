Andreas Christensen har haft en flot sæson for Chelsea, men den slutter med en nedtur.

For danskeren er ikke med, når London-klubben lørdag spiller årets vigtigste kamp, FA Cup-finalen mod Manchester United.

På Twitter oplyser Chelsea-manager Antonio Conte, at Christensen døjer med en rygskade og derfor ikke er en del af truppen.

Antonio Conte has reported that Andreas Christensen is unavailable for today's game due to a back injury. #FACupFinal — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 19, 2018

Chelsea har kæmpet med resultaterne og har ikke kunnet følge op på sidste sæsons mesterskab. Derfor er FA Cuppen klubbens sidste chance for at vinde et trofæ.

Uagtet om det lykkes, kan Andreas Christensen dog glæde sig over en masse personlig succes, som tidligere på måneden blev kronet med en titel som årets unge spiller i Chelsea.

